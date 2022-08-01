Требуется редактор-корректор для приведения текста в читабельный вид. Необходимо вписать ключевые слова. Оплата составляет 200 рублей за 20,000 знаков. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.
Печать текстов из форматов PDF, jpeg, png
Требуются ответственные исполнители на печать текстов с фотографий. Оплата ежедневно, средняя оплата 65 руб/1000 символов готового (набранного с изображения) текста.
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