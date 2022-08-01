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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт55 заявок1662 просмотра

Требуются ответственные исполнители на печать текстов с фотографий. Оплата ежедневно, средняя оплата 65 руб/1000 символов готового (набранного с изображения) текста.

3 года назад
DmitriyNovikov
Дмитрий 
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Заявки фрилансеров

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1 отзыв
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23 года
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год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад
Алена
 
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3 года назад