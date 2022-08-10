Требуется перепечатать текст на английском из PDF, исправив все ошибки. Необходимо сохранить оригинальный формат PDF. Обратите внимание на детали текста для корректной работы.
Нужно сделать уникальным два небольших текста на английском языке
нужно сделать уникальным два небольших текста на английском языке
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