Перепечатать Английский текст PDF и использовать ошибки

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  2. Редактирование и Корректура
Закрыт56 заявок661 просмотр

Здравствуйте.

Вам нужно будет перепечатать PDF текст.

Текст на английском в нём нужно исправить ошибки и перепечатать в такой же формат PDF

3 года назад
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Сергей 
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