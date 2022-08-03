Редактирование текста

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Закрыт53 заявки1018 просмотров

Статьи скопированы из 3-7 источников и распределены на 30 подзаголовков.

Требуется составление наиболее полного логического текста.Удаление каши и смысловых дублей.

Текст должен, быть релевантным подзаголовку.Уникальность не нужна.

Вся работа ведется в программе.

Цена 20000 рублей за 100 статей.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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