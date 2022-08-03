Ищется фрилансер для редактирования текстов с плохим переводом с английского на русский. Требуется исправление особенностей автоматического перевода. Оплата 30 рублей за текст объемом до 3000-4000 знаков. Пример исправления предоставлен.
Редактирование текста
Статьи скопированы из 3-7 источников и распределены на 30 подзаголовков.
Требуется составление наиболее полного логического текста.Удаление каши и смысловых дублей.
Текст должен, быть релевантным подзаголовку.Уникальность не нужна.
Вся работа ведется в программе.
Цена 20000 рублей за 100 статей.
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