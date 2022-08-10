Проверка текста на грамматику на украинском языке

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Завершен13 заявок312 просмотров

Нужно проверить текст на грамматику на украинском языке, на правильность построения предложений и пунктуацию. Это мотивационное письмо для поступления в университет. Текст должен быть структурным, логичным и грамотно написанным.

3 года назад
Dianasamohvalova
Діана 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

brynzamaxim
22 года
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год назад
3 года назад
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1 день
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