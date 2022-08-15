Составление наиболее полного релевантного логического текста

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Закрыт32 заявки485 просмотров

Статьи скопированы из 3-7 источников и распределены на 30 подзаголовков.

Требуется составление наиболее полного логического текста.

Удаление каши и смысловых дублей.

Текст должен, быть релевантным подзаголовку.

Уникальность по ext.ru/antiplagiat более 65%.

Вся работа ведется в программе.

Цена 30000 рублей за 100 статей

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