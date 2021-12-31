Нужен редактор знающий английский!

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки338 просмотров

Всем доброго времени суток! Ищу редактора знающего английский язык, необходимо проверить 10 статей по 10000 зн. оплата 0,4 дол./1000 зн. 

Оставляйте свой скайп в ответах, без него заявки рассматриваться не будут! 

3 года назад
OptimusTexts
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