Требуется редактор-корректор с филологическим или медицинским образованием для вычитки и редактирования текстов. Необходимо исправление синтаксических и стилистических ошибок, а также выбор вариантов рерайтинга в онлайн-редакторе. Оплата составляет 30000 рублей за 100 статей.
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