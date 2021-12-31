Вычитка и редактирование текстов

Необходимо выполнить парсинг данных из предоставленного файла с URL статей. Задача включает извлечение тайтлов и текстов статей, а также поиск в Google для получения текстов из первой страницы выдачи. Результаты должны быть занесены в таблицу. Укажите стоимость, сроки выполнения и опыт работы.