Вычитка и редактирование текстов

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  2. Редактирование и Корректура
Закрыт68 заявок1345 просмотров

Редактор корректор с филологическим или медицинским образованием.

Задача выбор вариантов рерайтинга в онлайн-редакторе

Вычитка текста, исправление синтаксических и стилистических ошибок.

Цена 30000 рублей за 100 статей

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