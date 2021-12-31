Редакция текстов сайта Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок545 просмотров

﻿На сайте инвестиционной тематики необходимо проверить 1. Исправить все тексты (около 10 страниц) на орфографические ошибки 2. Формулировку текста возможно где то исправить, чтобы было в деловом стиле. 3. Добавить смысла где необходимо.Сайт на wpbuilder, необходимо внести правки в админке сайта;Также предоставить скриншоты в тестовом файле с описанием изменений до и после исправления, для отчетности.Сайт тут: https://clck.ru/soAud

WordPress
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sta1ker2009
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