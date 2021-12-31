Необходима коррекция текста объемом 50000 символов. Задача включает редактирование и улучшение качества содержания, устранение ошибок и улучшение стиля. Ожидается внимательное отношение к деталям и соблюдение сроков выполнения.
Редакция текстов сайта Wordpress
На сайте инвестиционной тематики необходимо проверить 1. Исправить все тексты (около 10 страниц) на орфографические ошибки 2. Формулировку текста возможно где то исправить, чтобы было в деловом стиле. 3. Добавить смысла где необходимо.Сайт на wpbuilder, необходимо внести правки в админке сайта;Также предоставить скриншоты в тестовом файле с описанием изменений до и после исправления, для отчетности.Сайт тут: https://clck.ru/soAud
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