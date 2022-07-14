sta1ker2009

Требуется разработать прелоадер с анимацией для главной страницы сайта на WordPress. Загрузчик должен отображаться только на данной странице, чтобы скрыть код формулы калькулятора, который подгружается с небольшой задержкой. Ранее использовался прелоадер на весь сайт, но необходимо адаптировать его для одной страницы.