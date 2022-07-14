sta1ker2009

Необходимо сформировать техническое задание для обновления сайта на Битрикс с подключением к 1С. Требуется опыт написания ТЗ, знания Битрикса и 1С. Основные задачи: разработка сайта на последней версии БУС, подключение 1С для обмена данными, обновление дизайна по брендбуку, настройка доступов для менеджеров и клиентов, управление скидками.
- 1С-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется подключение 2-факторной аутентификации Google для прохождения авторизации и подтверждения операций в личном кабинете. Ищется опытный специалист для быстрой интеграции скрипта, обеспечивающего дополнительную защиту для пользователей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработать прелоадер с анимацией для главной страницы сайта на WordPress. Загрузчик должен отображаться только на данной странице, чтобы скрыть код формулы калькулятора, который подгружается с небольшой задержкой. Ранее использовался прелоадер на весь сайт, но необходимо адаптировать его для одной страницы.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется создать лендинг-пейдж с аналогичным дизайном и адаптивной версткой на платформе Bitrix. Основное внимание уделить качеству исполнения и соответствию оригинальному дизайну.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать телеграм-бота для обмена валют с подключением API биржи. Необходимо реализовать функционал для автоматизации обменных операций и взаимодействия с пользователями.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработка дизайна мобильного приложения для онлайн-кинотеатра в Figma. Основное внимание уделяется удобству интерфейса и пользовательскому опыту. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется быстро привлечь 50 подписчиков на канал YouTube для организации онлайн-трансляции мероприятия. Задача срочная, необходимо обеспечить необходимое количество подписчиков в короткие сроки.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо решить проблему с пропажей меню и слайдера на сайте после обновления 1С Битрикс. Требуется анализ и исправление ошибок, чтобы восстановить функциональность.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется устранение ошибок и улучшение отображения сайта на платформе Битрикс. Необходимо провести тестирование и внести изменения для корректного функционирования.Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо провести редакцию текстов на сайте инвестиционной тематики, состоящем из 10 страниц. Исправить орфографические ошибки, улучшить формулировки в деловом стиле и добавить смысла, где необходимо. Работы будут выполняться в админке сайта Wordpress, с предоставлением скриншотов изменений до и после для отчетности.Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется установка шаблона WordPress с указанного ресурса и внесение правок в соответствии с техническим заданием. Шаблон предоставляется заказчиком. Необходим опыт работы с WordPress и навыки редактирования шаблонов.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо вывести акции из раздела на главную страницу сайта, разработанного на Битрикс. Требуется создать карусель с маленькими превью и заголовками, используя информацию с указанной страницы новостей. Подробности и требования к дизайну уточняются в процессе работы.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать Telegram-бота, аналогичного @btc_exchanger_robot, с функционалом админки, статусами сделок и группами доступа. Необходима проработка всех деталей для успешного функционирования бота.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Задача заключается в написании текстового сообщения для пользователей сайта, которое будет отправлено в личную переписку. Приложены скриншоты, демонстрирующие процесс отправки через web-интерфейс. Ожидается четкое выполнение задачи с учетом предоставленных материалов.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется внести изменения в HTML-верстку по техническому заданию, а также добавить анимационные эффекты. Задача включает в себя корректировку текущего кода с учетом новых требований.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка новых сайтов для продажи и настройки торгового оборудования с переносом информации со старых ресурсов. Необходимо добавить изображения и обеспечить современный внешний вид с адаптивной версткой. Главная страница должна быть выполнена в стиле одностраничного сайта. Обратите внимание на примеры желаемого дизайна.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить адаптивную HTML-верстку дизайна с эффектами анимации. Работа будет осуществляться на основе макета из Figma. Требуется внимание к деталям и кроссбраузерная совместимость.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $170
Требуется разработать дизайн сайта с акцентом на криптовалюту. Необходимо создать страницы: Главная, О нас, Инвестиции и Контакты. Тексты можно временно использовать с сайта-примера или вставить шаблонные.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется установить модуль кроссвордов на сайт на базе WordPress и создать кроссворд из приложения. Обеспечить корректную интеграцию и функциональность модуля на платформе.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Инвестиционной компании требуется разработка личного кабинета для клиентов. Кабинет должен включать депозитный и торговый счета, возможность пополнения депозита и перевода средств на трейдерский счет. Также необходимо реализовать начисление дивидендов и возможность перевода средств между счетами.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад