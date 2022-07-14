sta1ker2009

Дмитрий sta1ker2009

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$286
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработка ТЗ для сайта

    Необходимо сформировать техническое задание для обновления сайта на Битрикс с подключением к 1С. Требуется опыт написания ТЗ, знания Битрикса и 1С. Основные задачи: разработка сайта на последней версии БУС, подключение 1С для обмена данными, обновление дизайна по брендбуку, настройка доступов для менеджеров и клиентов, управление скидками.

    1С-Битрикс
    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подключить на сайт 2фа от гугла

    Требуется подключение 2-факторной аутентификации Google для прохождения авторизации и подтверждения операций в личном кабинете. Ищется опытный специалист для быстрой интеграции скрипта, обеспечивающего дополнительную защиту для пользователей.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Прелоадер главной страницы wordpress

    Требуется разработать прелоадер с анимацией для главной страницы сайта на WordPress. Загрузчик должен отображаться только на данной странице, чтобы скрыть код формулы калькулятора, который подгружается с небольшой задержкой. Ранее использовался прелоадер на весь сайт, но необходимо адаптировать его для одной страницы.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка LP

    Требуется создать лендинг-пейдж с аналогичным дизайном и адаптивной версткой на платформе Bitrix. Основное внимание уделить качеству исполнения и соответствию оригинальному дизайну.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Телеграм бот обменника

    Требуется разработать телеграм-бота для обмена валют с подключением API биржи. Необходимо реализовать функционал для автоматизации обменных операций и взаимодействия с пользователями.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн кинотеатра Android/iOS

    Требуется разработка дизайна мобильного приложения для онлайн-кинотеатра в Figma. Основное внимание уделяется удобству интерфейса и пользовательскому опыту. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    AndroidFigmaiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Подписчики youtube

    Требуется быстро привлечь 50 подписчиков на канал YouTube для организации онлайн-трансляции мероприятия. Задача срочная, необходимо обеспечить необходимое количество подписчиков в короткие сроки.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ошибки на сайте битрикс

    Требуется устранение ошибок и улучшение отображения сайта на платформе Битрикс. Необходимо провести тестирование и внести изменения для корректного функционирования.

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Редакция текстов сайта Wordpress

    Необходимо провести редакцию текстов на сайте инвестиционной тематики, состоящем из 10 страниц. Исправить орфографические ошибки, улучшить формулировки в деловом стиле и добавить смысла, где необходимо. Работы будут выполняться в админке сайта Wordpress, с предоставлением скриншотов изменений до и после для отчетности.

    WordPress
    Редактирование и Корректура12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить шаблон WP и внести правки по ТЗ

    Требуется установка шаблона WordPress с указанного ресурса и внесение правок в соответствии с техническим заданием. Шаблон предоставляется заказчиком. Необходим опыт работы с WordPress и навыки редактирования шаблонов.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вывести акции на главную страницу

    Необходимо вывести акции из раздела на главную страницу сайта, разработанного на Битрикс. Требуется создать карусель с маленькими превью и заголовками, используя информацию с указанной страницы новостей. Подробности и требования к дизайну уточняются в процессе работы.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка бота для телеграм

    Требуется разработать Telegram-бота, аналогичного @btc_exchanger_robot, с функционалом админки, статусами сделок и группами доступа. Необходима проработка всех деталей для успешного функционирования бота.

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Рассылка по сайту

    Задача заключается в написании текстового сообщения для пользователей сайта, которое будет отправлено в личную переписку. Приложены скриншоты, демонстрирующие процесс отправки через web-интерфейс. Ожидается четкое выполнение задачи с учетом предоставленных материалов.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правка верстки и добавление анимации

    Требуется внести изменения в HTML-верстку по техническому заданию, а также добавить анимационные эффекты. Задача включает в себя корректировку текущего кода с учетом новых требований.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт услуг

    Требуется разработка новых сайтов для продажи и настройки торгового оборудования с переносом информации со старых ресурсов. Необходимо добавить изображения и обеспечить современный внешний вид с адаптивной версткой. Главная страница должна быть выполнена в стиле одностраничного сайта. Обратите внимание на примеры желаемого дизайна.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка дизайна

    Необходимо выполнить адаптивную HTML-верстку дизайна с эффектами анимации. Работа будет осуществляться на основе макета из Figma. Требуется внимание к деталям и кроссбраузерная совместимость.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка дизайна сайта

    $170

    Требуется разработать дизайн сайта с акцентом на криптовалюту. Необходимо создать страницы: Главная, О нас, Инвестиции и Контакты. Тексты можно временно использовать с сайта-примера или вставить шаблонные.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • WP Модуль кроссвордов

    Требуется установить модуль кроссвордов на сайт на базе WordPress и создать кроссворд из приложения. Обеспечить корректную интеграцию и функциональность модуля на платформе.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Личный кабинет для инвестора

    Инвестиционной компании требуется разработка личного кабинета для клиентов. Кабинет должен включать депозитный и торговый счета, возможность пополнения депозита и перевода средств на трейдерский счет. Также необходимо реализовать начисление дивидендов и возможность перевода средств между счетами.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

poyarik
20 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
2 года назад
Рассылка по сайту
Быстро отвечает, деньги выплатил, всё хорошо.
Работа выполнена, всё супер!
Ответный отзыв
Renat03
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
2 года назад
Телеграм бот обменника
Супер заказчик! Всегда на связи, любая проблема решается максимально быстро и ответственно! Всем рекомендую!
В разработке ботов нет равных! Не по цене, не по опыту! Рекомендую, 5+!
Ответный отзыв
WebDimash
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Правка верстки и добавление анимации
Очень приятный человек, четкое ТЗ, оплата в срок, рекомендую.
Работа выполнена превосходно, очень доволен сотрудничеством! Всё выполнено профессионально, четко и в срок, советую!
Ответный отзыв
ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$170
10 баллов
3 года назад
Разработка дизайна сайта
Супер)
Работой с Ильёй очень доволен, почти сразу получил 100% результат. Качество работ очень высокое, грамотно и профессионально! Советую!
Ответный отзыв
master_lancer
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
3 года назад
Верстка меню Битрикс
Четкое ТЗ! Все ok!
Работа выполнена отлично! Профессионально выполнены все пункты ТЗ и были даны консультации по другим вопросам.
Ответный отзыв