Необходимо внести правки в HTML-верстку небольшого сайта. Работа включает корректировку существующих элементов и добавление нескольких новых блоков. Все файлы будут предоставлены для выполнения задачи. Сайт разработан с использованием HTML, CSS и JavaScript.
Правка верстки и добавление анимации
Необходимо внести изменения в верстку по ТЗ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $7HTML-верстка17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить верстку двухстраничного лендинга с элементами анимации. Необходимы качественная и быстрая работа для десктопной и мобильной версии. Ожидаются предложения от фрилансеров.Завершен3 года назад
- $15
Необходимо сохранить сайт на диск, чтобы все изображения и скрипты загружались локально, без удаленных URL. Также требуется удалить выпадающий список 'no filter' с страницы /top-diet-programs/ и ссылку 'Blog' с правого верхнего угла всех страниц. Важно, чтобы повторяющиеся ресурсы использовались единожды.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $70
Задача заключается в доработке мобильной версии сайта на Битрикс. Необходимо добавить текстовые элементы и кнопки, переделать блок отзывов в слайдер, а также вывести последние записи из блока экскурсии на главную страницу. Ожидается создание эффектов для кнопок. Подробное задание будет предоставлено в видеоформате.Завершен3 года назад
Необходимо внести правки в дизайн сайта на WordPress по макету из Фигмы. Проект срочный, требуется детальная HTML-верстка. Убедитесь в точном соответствии внесенных изменений представленным дизайнером элементам.Завершен3 года назад
- $300
Ищется опытный верстальщик для создания точной копии страницы с сайта PancakeSwap. Необходимо обеспечить адаптивность для мобильных устройств и корректную работу анимаций. Код должен быть чистым, без использования громоздких фреймворков, с минимальным использованием jQuery и небольших библиотек. Ожидается высокая степень профессионализма и качество работы.HTML-верстка36 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку адаптивного лендинга на основе готового дизайна. Использовать Bootstrap 4 или 5 для создания адаптивной страницы с плавным скроллингом. Реализовать интерактивные элементы на jQuery или чистом JS, включая анимации, аккордеоны и слайдеры. Обеспечить корректное отображение на всех устройствах, использовать SVG-иконки и бесплатные шрифты.Завершен3 года назад
- $10
Необходимо скопировать лендинг с указанного сайта с использованием HTML-верстки и загрузить его на предоставленный хостинг. Оплата возможна по БС или постоплата.HTML-верстка45 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется доработка адаптивной верстки для сайта на WordPress. Необходимо завершить работу над несколькими блоками. Ссылка на сайт и дизайн будут предоставлены в личном сообщении.Завершен3 года назад