Верстка сайта (лендинга)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен64 заявки810 просмотров

Доброго времени суток! 

Требуется сверстать двухстраничный лендинг, есть в нем пару элементов с анимацией.  Десктопная и мобильная версия. Качество и скорость - важные факторы. 

Жду ваших предложений. 

Спасибо за внимание!

3 года назад
Paulbreaks
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$250
9 дней
Работа была выполнена качественно и в срок. Артем отличный специалист. Крайне рекомендую!
Спасибо за интересную задачу! Рад буду поработать снова)

Заявки фрилансеров

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