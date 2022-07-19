Необходимо сохранить сайт на диск, чтобы все изображения и скрипты загружались локально, без удаленных URL. Также требуется удалить выпадающий список 'no filter' с страницы /top-diet-programs/ и ссылку 'Blog' с правого верхнего угла всех страниц. Важно, чтобы повторяющиеся ресурсы использовались единожды.