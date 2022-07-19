Необходимо сохранить сайт на диск, чтобы все изображения и скрипты загружались локально, без удаленных URL. Также требуется удалить выпадающий список 'no filter' с страницы /top-diet-programs/ и ссылку 'Blog' с правого верхнего угла всех страниц. Важно, чтобы повторяющиеся ресурсы использовались единожды.
Верстка сайта (лендинга)
Доброго времени суток!
Требуется сверстать двухстраничный лендинг, есть в нем пару элементов с анимацией. Десктопная и мобильная версия. Качество и скорость - важные факторы.
Жду ваших предложений.
Спасибо за внимание!
Выбранный исполнитель
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