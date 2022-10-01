UX/UI/WEB DESIGN, верстка сайтов, создание сайтов под ключ
Привет! Меня зовут Кристина. Я живу в прекрасном городе Киев и создаю сайты с нуля. Когда то давно я зарегестрировалась на этой платформе, но не восприняла ее всерьез. Так что здесь я только начинаю свой путь фрилансера. Однако, вы можете быть уверенны, что я профессионально выполняю работу. В сайтах я варюсь с 2020 года. Я разрабатываю макеты для сайтов и веб-приложений в Figma, верстаю их и сажу на WordPress.
Чем могу быть полезна:Разработаю дизайн сайта с нуля, сверстаю его и посажу на WordPress.
Стек технологий:
- HTML5
- CSS3 (Flexbox, Grid)
- SACC(SCC)
- Bootstrap
- Tailwind
- Java Script
- Git, GitHub
- Figma
- Photoshop
- WordPress
- AOS
Готова к созвонам!Часто бывает проще пообщаться голосом, чем долго набирать текст на клавиатуре. Я не буду прятаться за монитором. Если вам комфортней созвониться - всегда пожалуйста. Я только за то, чтобы мы больше поняли друг друга и скорее приступили к работе.
Все правки бесплатные!Без правок - никуда. Всегда нужно на один пиксель подвинуть, переместить, поменять местами, изменить оттенок. Вы можете рассчитывать на то, что работу я доведу до конца, даже если она казалось бы сделана на 1000%. В любое время могу вносить правки и не буду требовать предоплату. Ведь ваш сайт - это мое портфолио и оно должно быть идеальным.
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$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
10 баллов
год назад
Ответный отзыв
все ок
$80
10 баллов
год назад
Рекомендую Кристину всем, кто хочет получить предсказуемый результат с высоким качеством. В процессе работы Кристина очень организована, проявляет инициативу и высокую вовлеченность. Всегда на связи, обещает то, в чем точно уверена, проясняет нечеткие моменты ТЗ. Был очень доволен процессом и результатом.
Ответный отзыв
Владимир отличный заказчик. У него всё чётко, по полочкам. Хочу отметить отличную коммуникацию и хорошую обратную связь. И что не может не радовать - оплата без задержек. Рекомендую
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $300
от 7 дней
нет рейтинга