UX/UI/WEB DESIGN, верстка сайтов, создание сайтов под ключ

Привет! Меня зовут Кристина. Я живу в прекрасном городе Киев и создаю сайты с нуля. Когда то давно я зарегестрировалась на этой платформе, но не восприняла ее всерьез. Так что здесь я только начинаю свой путь фрилансера. Однако, вы можете быть уверенны, что я профессионально выполняю работу. В сайтах я варюсь с 2020 года. Я разрабатываю макеты для сайтов и веб-приложений в Figma, верстаю их и сажу на WordPress.

Чем могу быть полезна:

Разработаю дизайн сайта с нуля, сверстаю его и посажу на WordPress.

Стек технологий:

HTML5

CSS3 (Flexbox, Grid)

SACC(SCC)

Bootstrap

Tailwind

Java Script

Git, GitHub

Figma

Photoshop

WordPress

﻿ AOS

Готова к созвонам!

Часто бывает проще пообщаться голосом, чем долго набирать текст на клавиатуре. Я не буду прятаться за монитором. Если вам комфортней созвониться - всегда пожалуйста. Я только за то, чтобы мы больше поняли друг друга и скорее приступили к работе.

Все правки бесплатные!

Без правок - никуда. Всегда нужно на один пиксель подвинуть, переместить, поменять местами, изменить оттенок. Вы можете рассчитывать на то, что работу я доведу до конца, даже если она казалось бы сделана на 1000%. В любое время могу вносить правки и не буду требовать предоплату. Ведь ваш сайт - это мое портфолио и оно должно быть идеальным.