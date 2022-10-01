Kristina_Nemchen

Немченко Кристина Kristina_Nemchen

 
29 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
UX/UI/WEB DESIGN, верстка сайтов, создание сайтов под ключ

Привет! Меня зовут Кристина. Я живу в прекрасном городе Киев и создаю сайты с нуля. Когда то давно я зарегестрировалась на этой платформе, но не восприняла ее всерьез. Так что здесь я только начинаю свой путь фрилансера. Однако, вы можете быть уверенны, что я профессионально выполняю работу. В сайтах я варюсь с 2020 года. Я разрабатываю макеты для сайтов и веб-приложений в Figma, верстаю их и сажу на WordPress.

Чем могу быть полезна:

Разработаю дизайн сайта с нуля, сверстаю его и посажу на WordPress.

    Стек технологий:

    • HTML5
    • CSS3 (Flexbox, Grid)
    • SACC(SCC)
    • Bootstrap
    • Tailwind
    • Java Script
    • Git, GitHub
    • Figma
    • Photoshop
    • WordPress
    • ﻿ AOS

    Готова к созвонам!

    Часто бывает проще пообщаться голосом, чем долго набирать текст на клавиатуре. Я не буду прятаться за монитором. Если вам комфортней созвониться - всегда пожалуйста. Я только за то, чтобы мы больше поняли друг друга и скорее приступили к работе.

    Все правки бесплатные!

    Без правок - никуда. Всегда нужно на один пиксель подвинуть, переместить, поменять местами, изменить оттенок. Вы можете рассчитывать на то, что работу я доведу до конца, даже если она казалось бы сделана на 1000%. В любое время могу вносить правки и не буду требовать предоплату. Ведь ваш сайт - это мое портфолио и оно должно быть идеальным.
    WordPressВерстка сайтаДизайн сайтаBootstrapFigmaJavaPhotoshop
    недостаточно оценок
    недостаточно рекомендаций
    $50
    средняя цена заказа
    нет принятых заявок
    нет постоянных заказчиков
    нет безопасных платежей
    Отзывы заказчиков
    guest_16564408957622
    2 года в сервисе
    Был
    10 месяцев назад
    $50
    10 баллов
    10 месяцев назад
    Доработка верстки под макет
    Отзыв недоступен.
    По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
    dmitry848
    Дмитрий 
    29 летГрузия
    4 года в сервисе
    Был
    13 дней назад
    $250
    10 баллов
    год назад
    Сделать веб дизайн по заданному тз
    Все ок
    все ок
    Ответный отзыв
    vlad333
    45 летУкраина
    13 лет в сервисе
    Был
    4 месяца назад
    $80
    10 баллов
    год назад
    Создать лендинг
    Рекомендую Кристину всем, кто хочет получить предсказуемый результат с высоким качеством. В процессе работы Кристина очень организована, проявляет инициативу и высокую вовлеченность. Всегда на связи, обещает то, в чем точно уверена, проясняет нечеткие моменты ТЗ. Был очень доволен процессом и результатом.
    Владимир отличный заказчик. У него всё чётко, по полочкам. Хочу отметить отличную коммуникацию и хорошую обратную связь. И что не может не радовать - оплата без задержек. Рекомендую
    Ответный отзыв
    HTML-верстка
    1 отзыв
    от $50
    от 1 дня
    нет рейтинга
    Дизайн сайтов
    1 отзыв
    $5/час
    от $50от 1 дня
    нет рейтинга
    Сайты «под ключ»
    1 отзыв
    от $300
    от 7 дней
    нет рейтинга