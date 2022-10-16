Сделать веб дизайн по заданному тз

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок571 просмотр

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-spKCiJ37QyUGZAWzKsk1F96JlPIHv8NKljkrPZt83I/edit?usp=sharing ﻿

Тексты допишу еще. Важно сделать в обозначенной стилистике и реализовать идею. https://www.instagram.com/budilovich.ru/

3 года назад
dmitry848
Дмитрий 
30 лет
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год назад

Выбранный исполнитель

Kristina_Nemchen
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3 года назад
3 года назад
$250
14 дней
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