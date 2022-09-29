Отрисовать ленд под Тильду в Фигме.

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок636 просмотров

Структура в приклепленном файле, более развернутую информацию предоставлю в л.с.

Референс: https://webinariy.com

FigmaTilda
3 года назад
lancerjhon
Евгений 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

ChumakAndrew
22 года
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
Очень порядочный и пунктуальный исполнитель. Присутствует креатив и желание работать не только для галочки, а привносить что-то свое. Рекомендую.
Легкий в общении и понимающий заказчик. Рекомендую. Спасибо за интересный проект и опыт!

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