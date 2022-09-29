Требуется перенести макет (1200px) из Figma на платформу Tilda и адаптировать его под различные устройства. Необходимо учесть все аспекты адаптивного дизайна для обеспечения качественного отображения на всех экранах.
Отрисовать ленд под Тильду в Фигме.
Структура в приклепленном файле, более развернутую информацию предоставлю в л.с.
Референс: https://webinariy.com
Выбранный исполнитель
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