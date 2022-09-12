Нам нужен файл гайдлайн, нужно чтобы этот файл сделал норм дизайнер, какие то элементы гайдлайна у нас есть, а каких то нет (например иконки, паттерн, обновленный лого, что то еще). Предложить свою цену за работу и прислать примеры работ.