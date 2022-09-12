Ищется дизайнер для создания макета сайта на тему услуги заточки ножей. Дизайн должен быть размещен на Figma. Используйте оригинальные фотоснимки для оформления. Услуга включает заточку всех видов ножей, от перочинных до японских. Цена обсуждаема.
Сделать "Гайдлайн" руководство по фирменному стилю
Нам нужен файл гайдлайн, нужно чтобы этот файл сделал норм дизайнер, какие то элементы гайдлайна у нас есть, а каких то нет (например иконки, паттерн, обновленный лого, что то еще). Предложить свою цену за работу и прислать примеры работ.
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