Сделать "Гайдлайн" руководство по фирменному стилю

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок350 просмотров

Нам нужен файл гайдлайн, нужно чтобы этот файл сделал норм дизайнер, какие то элементы гайдлайна у нас есть, а каких то нет (например иконки, паттерн, обновленный лого, что то еще). Предложить свою цену за работу и прислать примеры работ.

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