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Закрыт53 заявки1069 просмотров

Перерисовать главную страницу по т.з на фигме. На Белоруссию или Россию могу рассчитаться криптовалютой с Binance.

Старый сайт:

https://ns-touch.com/

Стили сохраняем. Рисуем только новые блоки по т.з. В шапке добавляем переключатель языков, подвал остается 

Т.з. прикрепляю

Figma
3 года назад
morfiius
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