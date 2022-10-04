👋 Привет)
Меня зовут Юлия, мне 23 года, из которых более 3 лет я занимаюсь дизайном. Недавно я решилась изменить свою жизнь к лучшему: переехала из холодной Сибири в солнечный Краснодар, сменила душный офис на уютную домашнюю обстановку и начинаю покорять фриланс) Постоянно развиваюсь и совершенствуюсь, например сейчас прохожу курс по веб-разработке.
🔥 Не просто красивые картинки, а работающий дизайн
Проектирую интерфейсы сайтов и мобильных приложений. Знаю как сделать сайт/приложение максимально понятным, простым и удобным в использовании. Сделаю дизайн не только красивым, но и рабочим, приносящим конверсию. Имею опыт работы над сложным высоконагруженным корпоративным порталом автоматизации производства, который в настоящее время используется Томской IT-компанией со штатом в 150+ человек.
Инструменты: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Tilda
💬 Всегда на связи:
👉 telegram: Julia_Gushchina
👉 WatsUp: +7 (929) 371-71-91
👉 Gmail: [email protected]
Также готова обсудить проект в любом удобном для вас формате, будь то Skype, Zoom, Google Meet или любой другой способ связи.
李 Рада конструктивной критике
Я заинтересована сделать свою работу качественно. Считаю, что критика помогает развиваться, свежий взгляд со стороны всегда очень полезен. Поэтому спокойно отношусь к правкам и делаю их бесплатно, без ограничений и доплат)
🤝 Возвращаю предоплату, если не понравится дизайн
Работаю по минимальной предоплате в 20%, верну предоплату, в случае, если мой дизайн не понравится. Я ценю ваше время и свою репутацию.
Счета для оплаты:
MasterCard: 4082 0810 3084 2000 0489
Мир: 2202201291900351
Буду рада сотрудничеству)
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