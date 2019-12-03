Качественный дизайн для вашего сайта.

Приветствую Вас!

Я профессионально занимаюсь веб-дизайном и имею довольно богатый опыт в этом деле. К каждому проекту подхожу с душой. Дизайн для меня это не просто работа, а это то, что нравится и вдохновляет на новые идеи.

Я постоянно развиваюсь и совершенствую свои знания и умения. Прикладываю максимум усилий для того, чтобы заказчику было комфортно со мной работать.

Почему вам стоит работать со мной?

Опыт работы более 6 лет.

Более 70 заказчиков, с которыми работал и продолжаю сотрудничать.

Выполнено более 300 проектов.

Я делаю не просто дизайн, а разрабатываю продукт под ваши конкретные нужды.

разработку логотипа;

графический дизайн;

адаптивную верстку сайта;

разработку сайта под ключ.

Всегда готов к работе с интересными проектами и предложениями!

Постоянным заказчикам скидка!

Спасибо за внимание.

С уважением, Павел Бирюков.