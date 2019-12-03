Качественный дизайн для вашего сайта.
Приветствую Вас!
Я профессионально занимаюсь веб-дизайном и имею довольно богатый опыт в этом деле. К каждому проекту подхожу с душой. Дизайн для меня это не просто работа, а это то, что нравится и вдохновляет на новые идеи.
Я постоянно развиваюсь и совершенствую свои знания и умения. Прикладываю максимум усилий для того, чтобы заказчику было комфортно со мной работать.
Почему вам стоит работать со мной?
- Опыт работы более 6 лет.
- Более 70 заказчиков, с которыми работал и продолжаю сотрудничать.
- Выполнено более 300 проектов.
- Я делаю не просто дизайн, а разрабатываю продукт под ваши конкретные нужды.
- разработку логотипа;
- графический дизайн;
- адаптивную верстку сайта;
- разработку сайта под ключ.
Постоянным заказчикам скидка!
Спасибо за внимание.
С уважением, Павел Бирюков.
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Сделано всё быстро и на очень высоком уровне.
Ответный отзыв
Спасибо за проект! Четкая постановка задачи и хорошая обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству!
$100
10 баллов
2 года назад
Рекомендую исполнителя к сотрудничеству всем заказчикам. 1. Срок выполнения — выше всяких похвал. Редко встретишь фрилансера, соблюдающего оговорённые сроки на 100%. Павел не подкачал. 2. Качество — отличное. Работа выполнена в полном соответствии с заданием. 3. Цена — доступная, обоснованная.
Ответный отзыв
Спасибо за проект! Александр из тех заказчиков, с которым комфортно и приятно сотрудничать. Понятная задача, хорошая обратная связь. Смело рекомендую!
$18
10 баллов
2 года назад
Павел профессионально выполнил работу. Были учтены все нюансы и просьбы. Оперативно сделаны все правки. Рекомендую! будем еще сотрудничать
Ответный отзыв
Приятная работа с заказчиком. Четкая постановка задачи и пожелания. Хорошая обратная связь. Смело рекомендую.
$100
10 баллов
4 года назад
Все четко в срок! Хороший специалист, приятный в общении человек. Легко нашли общий язык. Были правки, но все изменения он вносил быстро, стоило только объяснить что хочу поменять. По ходу работы Павел давал рекомендации. Видно что он понимает и практикует в сфере дизайна и поведения пользователей на странице. Рекомендую Павла как хорошего дизайнера.
Ответный отзыв
Спасибо за проект. Отличный заказчик. Приятно и интересно было сотрудничать. Настроен на дальнейшее сотрудничество.
$140
10 баллов
4 года назад
Павел, очень благодарен Вам за работу. Поставленная задача выполнена на отлично. Верстальщик тоже остался доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект и комфортное сотрудничество.
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