paskal85

Павел Бирюков paskal85

 
38 летУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Качественный дизайн для вашего сайта.

Приветствую Вас!

Я профессионально занимаюсь веб-дизайном и имею довольно богатый опыт в этом деле. К каждому проекту подхожу с душой. Дизайн для меня это не просто работа, а это то, что нравится и вдохновляет на новые идеи.

Я постоянно развиваюсь и совершенствую свои знания и умения. Прикладываю максимум усилий для того, чтобы заказчику было комфортно со мной работать.

Почему вам стоит работать со мной?

  • Опыт работы более 6 лет.
  • Более 70 заказчиков, с которыми работал и продолжаю сотрудничать.
  • Выполнено более 300 проектов.
  • Я делаю не просто дизайн, а разрабатываю продукт под ваши конкретные нужды.
Основная моя специализация это веб-дизайн. Также, по-договоренности, могу выполнить:
  • разработку логотипа;
  • графический дизайн;
  • адаптивную верстку сайта;
  • разработку сайта под ключ.
Всегда готов к работе с интересными проектами и предложениями!

Постоянным заказчикам скидка!

Спасибо за внимание.

С уважением, Павел Бирюков.

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
natubernat
Анатолий 
75 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
год назад
Сделать макет страницы для сайта
Сделано всё быстро и на очень высоком уровне.
Спасибо за проект! Четкая постановка задачи и хорошая обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
ikvel
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта по макетам
Рекомендую исполнителя к сотрудничеству всем заказчикам. 1. Срок выполнения — выше всяких похвал. Редко встретишь фрилансера, соблюдающего оговорённые сроки на 100%. Павел не подкачал. 2. Качество — отличное. Работа выполнена в полном соответствии с заданием. 3. Цена — доступная, обоснованная.
Спасибо за проект! Александр из тех заказчиков, с которым комфортно и приятно сотрудничать. Понятная задача, хорошая обратная связь. Смело рекомендую!
Ответный отзыв
levos
Лев 
45 летИзраиль
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$18
10 баллов
2 года назад
Дизайн страницы сравнения пакетов
Павел профессионально выполнил работу. Были учтены все нюансы и просьбы. Оперативно сделаны все правки. Рекомендую! будем еще сотрудничать
Приятная работа с заказчиком. Четкая постановка задачи и пожелания. Хорошая обратная связь. Смело рекомендую.
Ответный отзыв
vater
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Все четко в срок! Хороший специалист, приятный в общении человек. Легко нашли общий язык. Были правки, но все изменения он вносил быстро, стоило только объяснить что хочу поменять. По ходу работы Павел давал рекомендации. Видно что он понимает и практикует в сфере дизайна и поведения пользователей на странице. Рекомендую Павла как хорошего дизайнера.
Спасибо за проект. Отличный заказчик. Приятно и интересно было сотрудничать. Настроен на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
guest_15717631225166
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$140
10 баллов
4 года назад
Редизайн сайта
Павел, очень благодарен Вам за работу. Поставленная задача выполнена на отлично. Верстальщик тоже остался доволен. Рекомендую!
Спасибо за интересный проект и комфортное сотрудничество.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
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нет отзывов
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