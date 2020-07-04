Все четко в срок! Хороший специалист, приятный в общении человек. Легко нашли общий язык. Были правки, но все изменения он вносил быстро, стоило только объяснить что хочу поменять. По ходу работы Павел давал рекомендации. Видно что он понимает и практикует в сфере дизайна и поведения пользователей на странице. Рекомендую Павла как хорошего дизайнера.