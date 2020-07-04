Дизайн сайта

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Завершен1 заявка177 просмотров

Разработка, дизайн главной страницы сайта. 

5 лет назад
vater
Семен 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

paskal85
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$100
5 дней
Все четко в срок! Хороший специалист, приятный в общении человек. Легко нашли общий язык. Были правки, но все изменения он вносил быстро, стоило только объяснить что хочу поменять. По ходу работы Павел давал рекомендации. Видно что он понимает и практикует в сфере дизайна и поведения пользователей на странице. Рекомендую Павла как хорошего дизайнера.
Спасибо за проект. Отличный заказчик. Приятно и интересно было сотрудничать. Настроен на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

paskal85
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад