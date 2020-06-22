Лендинг

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка149 просмотров

Необходимо разработать маленький лендинг, с заделом на будущее в сжатые сроки.

5 лет назад
Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$150
1 день
Работаем с Сашей уже не первый, не второй и даже не третий раз. Всё, как обычно, на высшем уровне и очень быстро. Благодарю за шикарный дизайн.
Спасибо за проект, всё классно, работать с Даней одно удовольствие, тз конструктивное, общение максимально приятное :) Не забывай приходить ещё за дизайном!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад

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