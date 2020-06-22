Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкойпо слоям. Логотип уже создан. Дизайн должен соответствовать стилистике логотипа.Везде, где используется логотип, добавить tm. Есть сайт нарисованый в пейнте. 4 страницы ...
Лендинг
Необходимо разработать маленький лендинг, с заделом на будущее в сжатые сроки.
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