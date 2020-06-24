Разработать дизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок544 просмотра

Сделать дизайн сайта по техническому заданию в формате PSD с разбивкойпо слоям.

Логотип уже создан. Дизайн должен соответствовать стилистике логотипа.Везде, где используется логотип, добавить tm.

Есть сайт нарисованый в пейнте. 4 страницы

Шрифты: без насечек.

Пожелания к фону: светлый

Примеры сайтов, похожих по структуре: http://www.transitplus.ru/

Примеры сайтов, похожих по стилю: http://www.transitplus.ru/

Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении длядальнейшей соответствующей работы.

Скинуть в чат.

ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждениепромежуточные результаты.

5 лет назад
a_nikonov
Алекс 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$200
2 дня
Escrow
Задание выполнено, все отлично
Рекомендую

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Алёна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
30 отзывов
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
51 отзыв
5 лет назад
Павел
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
180 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Анастасия
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александра
 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
235 отзывов(-1)
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Елена
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Регина
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Тимофей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Мария
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
186 отзывов
5 лет назад
Елена
 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
79 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павлов
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ольга
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
5 лет назад
Юрий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
135 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
50 отзывов
5 лет назад
Александр
 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
139 отзывов
5 лет назад
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
5 дней назад
492 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Виталик
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад
evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
60 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Уникализировать графику паблик шаблона

    Необходимо уникализировать графику на сайте для пользователей так, чтобы паблик шаблон стал выглядеть новым и уникальным. Конкретнее: 1. Два логотипа: один для главной, один для остальных страниц сайта. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать адаптивный макет страницы услуги на сайте компании

    $15

    Есть текст, тезисное ТЗ. Суть: сделать адаптивный макет, редизайн страницы одной из услуг на сайте компании учитывая стиль сайта сделать что-то поинтереснее чем есть сейчасСделать адаптивный макет страницы услуги на сайте компании

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн обменного пункта криптовалют

    Данный проект исключительно для разработчиков и дизайнеров интерфейсов. Необходимо выполнить дизайн обменного пункта криптовалют, аналог: netex24.net Отрисовать все картинки, иконки, все вариации и условия обменов (таблички и прочее), вообщем страницы все возможные. ...

    Figma
    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $150

    Добрый день. Требуется прорисовать очень круто и модно дизайнлендинга. ОЧЕНЬ МОДНО И КРУТО Обязательно ознакомьтесь с лендингами которые мы уже запустили длянаших клиентов. Если вы реально готовы сделать очень крутой лендинг ! ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • На основе шаблона с ThemeForest собрать страницы

    $120

    Есть шаблон https://keenthemes.com/metronic/ На основе demo11 нужно собрать страницы: Главная (Поиск исполнителей, Статистика, Новости)Профиль(Переключатель Заказчик/Исполнитель)Настройки профиля(Переключатель Заказчик/Исполнитель)Страница с заказами на доставку грузовСтраница информации о заказе на доставку грузаСтраница безопасной сделкиДобавление грузаДанный ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка внутренних страниц

    Есть утвержденная главная страница (PNG) Нужно перевести ее в PSD и разработать 20 внутренних страниц (многие идентичны, по структуре очень простые), нужно только сохранить стилистику. Нужно срочно. Оплата ТОЛЬКО после утверждения ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад