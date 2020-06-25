Разработка внутренних страниц

Есть утвержденная главная страница (PNG)

Нужно перевести ее в PSD и разработать 20 внутренних страниц (многие идентичны, по структуре очень простые), нужно только сохранить стилистику.

Нужно срочно. Оплата ТОЛЬКО после утверждения макета заказчиком. Есть ТЗ со схемами страниц.

Предложения от студий не рассматриваю.