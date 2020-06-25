Разработка внутренних страниц

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Завершен9 заявок381 просмотр

Есть утвержденная главная страница (PNG)

Нужно перевести ее в PSD и разработать 20 внутренних страниц (многие идентичны, по структуре очень простые), нужно только сохранить стилистику.

Нужно срочно. Оплата ТОЛЬКО после утверждения макета заказчиком. Есть ТЗ со схемами страниц.

Предложения от студий не рассматриваю.

5 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Pica_So
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$250
2 дня
Виталий справился с задачей на "отлично". Учитывая сжатость сроков, качеством работы более чем доволен. Сразу вошел в курс дела, отвечал оперативно, вносил необходимые правки. Рекомендую как отличного специалиста.
Рад сотрудничеству с Сергеем. Прекрасный заказчик, комуникация на высшем уровне, четкое ТЗ, адекватные правки, и своевременная оплата. Спасибо, буду рад сотрудничать в дальнейшем!

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