Нужен дизайн для сайта агентства недвижимости Примеры работ обязательно! ТЗ в общих чертах с неким копирайтом пришлём дополнительно. Вопросы приветствуются! Со временем спешки нет. С удовольствием прислушаемся к Вашим советам и идеям! ...
Разработка внутренних страниц
Есть утвержденная главная страница (PNG)
Нужно перевести ее в PSD и разработать 20 внутренних страниц (многие идентичны, по структуре очень простые), нужно только сохранить стилистику.
Нужно срочно. Оплата ТОЛЬКО после утверждения макета заказчиком. Есть ТЗ со схемами страниц.
Предложения от студий не рассматриваю.
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