Нарисовать страничку сайта

Сайт многостраничный. Но большинство страниц уже сделано было другим дизайнером. Клиенту не удовлетворила цена и он обратился к нам.

Сейчас у нас есть дизайн других страниц в виде примера, и структура новой страницы, которую нужно нарисовать. То есть довольно простая задача

Вот дизайн текущих страниц. Мы их уже сверстали даже:

https://www.kidsandfun.co.uk/index_index.html

Также прикрепил структуру страницы ( https://dropmefiles.com/EGizS ). Эти кнопки делать не нужно:

https://prnt.sc/t1lled

Можно делать дизайн в фигме или фотошопе