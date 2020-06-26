Здравствуйте, меня зовут Владислав, делаю качественный, продуманный и удобный дизайн сайтов и лендингов. Опыт работы более 4 лет.
Что я делаю?
• Дизайн и редизайн сайтов (лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин).
• Создание прототипов.
Инструменты, которые я использую в работе:
• Figma
• Adobe Photoshop
• Tilda
Условия:
• Работаю либо по безопасной сделке, либо по предоплате (сумма предоплаты обговаривается индивидуально)
• Строгое соблюдение сроков - я понимаю, что такое реальный бизнес, и осознаю свою ответственность.
• Индивидуальный подход, никаких шаблонных решений.
• Быстрая обратная связь даже в нерабочие дни.
• Гибкая ценовая политика и большие скидки для постоянных заказчиков.
• Возможность заказчику наблюдать за ходом работ по проекту.
• Адекватное отношение к критике и правкам.
• Дальнейшая поддержка и развитие своих проектов в режиме первоочередности.
Контакты:
• Почта: [email protected]
• ВКонтакте: vladromanov67
• Телеграм: @vladromanov67
• Скайп: live:.cid.5ac07e3e0fe5f8c
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