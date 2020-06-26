Дизайн сайтов - Figma / Tilda

Здравствуйте, меня зовут Владислав, делаю качественный, продуманный и удобный дизайн сайтов и лендингов. Опыт работы более 4 лет.

Что я делаю?

• Дизайн и редизайн сайтов (лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин).

• Создание прототипов.

Инструменты, которые я использую в работе:

• Figma

• Adobe Photoshop

• Tilda

Условия:

• Работаю либо по безопасной сделке, либо по предоплате (сумма предоплаты обговаривается индивидуально)

• Строгое соблюдение сроков - я понимаю, что такое реальный бизнес, и осознаю свою ответственность.

• Индивидуальный подход, никаких шаблонных решений.

• Быстрая обратная связь даже в нерабочие дни.

• Гибкая ценовая политика и большие скидки для постоянных заказчиков.

• Возможность заказчику наблюдать за ходом работ по проекту.

• Адекватное отношение к критике и правкам.

• Дальнейшая поддержка и развитие своих проектов в режиме первоочередности.

Контакты:

• Почта: [email protected]

• ВКонтакте: vladromanov67

• Телеграм: @vladromanov67

• Скайп: live:.cid.5ac07e3e0fe5f8c