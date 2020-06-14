Разработка прототипа для нового сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок846 просмотров

Всем привет! В стартап на проектную задачу ищем опытного UX дизайнера. Проект масштабный, обязателен опыт работы в команде. Пишите в личку и обязательно скидывайте ваш behance / линки на разработанные ранее Интерфейсы + ваш часовой рейт.

5 лет назад
VladRomanov
Влад 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Игорь
 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анна
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Раиль
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Александра
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Эдуард
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Вика
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
180 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Егор
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Игорь
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов