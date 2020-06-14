Исправить старый шаблон сайт - дизайн главной страницы

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки488 просмотров

У меня есть старый сайт с очень устаревшим шаблоном, нужнопривести в порядок главную страницу: футер и хедер, меню. Исправить тело и добавить пару новых слайдеров. Старый слайдер тоже довести до ума.

5 лет назад
spb-kassa
Дмитрий 
43 года
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4 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$300
5 дней
Спасибо за быструю и качественную работу, а также за внесенные изменения
Отличный позитивный заказчик, с которым комфортно работать: на связи, приятный в общении, понятные хотелки, быстрая оплата. Рекомендую! Спасибо за проект)

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