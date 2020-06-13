Допилить страницу на Taplink

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Закрыт4 заявки689 просмотров

Сделать страницу на TaplinkКонтент есть. Нужно сделать дизайн и ссылку на форму записи.Без rocket science

5 лет назад
PUTOSIK
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Влад
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Данил
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад