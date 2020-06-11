Дизайн и верстка лендинг-страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка1047 просмотров

Задание: сделать три яркие, броские и завлекающие лендинг-страницы для розыгрыша трех авто, с кнопками join now, регистрационной формой, ссылками на основной ресурс. 

Пример структуры: https://emirex.com/referral?refid=ID45653FAD9A&utm_source=problockchain&utm_medium=telegram&utm_campaign=post

Примеры ярких страниц прикреплены. 

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