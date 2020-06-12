Нужно сменить дизайн сайта. Образцы и заданиепредставим. Количество всего 12 - 13 страниц. Сроки желательно 1 -2 дня. Цена 250 -300 руб за страницу. Главная 500 - 800 в среднем. Есть готовые идеи, но ...
Дизайн сайт
Нужно разработать дизайн сайта с адаптивами. Будет ориентировочно 15 страниц. Нужен современный, стильный, но при этом сдержанный дизайн. Все детали укажу в лс.
Интересует ориентировочная стоимость и сроки.
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