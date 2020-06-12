Дизайн сайт

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Завершен2 заявки365 просмотров

Нужно разработать дизайн сайта с адаптивами. Будет ориентировочно 15 страниц. Нужен современный, стильный, но при этом сдержанный дизайн. Все детали укажу в лс. 

Интересует ориентировочная стоимость и сроки.

5 лет назад
fivexperts
Алексей 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$2000
30 дней
Отличная работа! Все грамотно и в указанные сроки! Highly recommended!
Спасибо большое за классный проект! Было приятно и интересно работать над Вашим продуктом! Обращайтесь. буду рад видеть в числе постоянных клиентов!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 отзывов
5 лет назад
vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад

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