Дизайн и верстка турбо сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок944 просмотра

Есть турбо страница https://protection.turbo.site/

Нужно на основе ее контента сделать ее нормальный дизайн и сверстать в турбосайт или турбостраницу.

Если результат работы понравится, то возможно постоянное сотрудничество

5 лет назад
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