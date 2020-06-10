Фон для интернет магазина Авито

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок844 просмотра

Требуется Сделать фон для интернет магазина Авито.

Пример Фона прикрепил.

Фотографии  производимой продукции(фото есть предоставлю) разместить  по краям с названием . 

Логотип(имеется), телефон, мейл, сайт разместить  в шапке . 

Обсуждение в Скайпе с микрофоном. Предлагайте свои цены.

5 лет назад
noname23
Сергей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$25
2 дня
Грамотный специалист. Обсудили детали в Скайпе что я хочу увидеть в Дизайне. В итоге Максим сделал всё чётко и быстро .Рекомендую.
Сергей, хороший заказчик. Быстро объяснил чего хочет, быстро принял работу и оплатил. Все время на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Любовь
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Александр
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Денис
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Юлия
 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Виталик
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад