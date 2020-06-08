Отделить изображения от фона

1) Убрать с изображения тексты +кнопки и сохранить в png (файл 1)

2) Отделить изображение от фонов и текстов и сохранить изображение в png (файл 2)

Я даю исходники в формате .EPS

В архиве приведены примеры для рассмотрения.

Всего надо обработать 15 изображений за $5