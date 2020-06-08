Отделить изображения от фона

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок330 просмотров

1) Убрать с изображения тексты +кнопки и сохранить в png (файл 1)

2) Отделить изображение от фонов и текстов и сохранить изображение в png (файл 2)

Я даю исходники в формате .EPS

В архиве приведены примеры для рассмотрения.

Всего надо обработать 15 изображений за $5

5 лет назад
linux-lover1972
Егор 
52 года
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2 года назад

Выбранный исполнитель

aleksandrqwer98
Сергей 
28 лет
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6 месяцев назад
5 лет назад
$5
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