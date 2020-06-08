Дизайн пк сборки

Уже неоднократно приходилось работать с дизайнерами, но такого сервиса и качества работы я еще не встречал. Денис, сделал все на высшем уровне, выполнил все в сроки, предоставил несколько вариантов логотипа. Постоянно оставался на связи и удовлетворил даже такого прихотливого заказчика, как я. Уверен, что наше сотрудничество на этом не закончится, буду советовать всем знакомым!!!