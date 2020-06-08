Дизайн пк сборки

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок264 просмотра

Необходим дизайн сборки пк для верстки. 

Необходимо выполнить точно в сроки с четко поставленным ТЗ.

Обязательно указать "Не бот"

5 лет назад
vdmngrn
Вадим 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

denysitkin
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$80
1 день
Уже неоднократно приходилось работать с дизайнерами, но такого сервиса и качества работы я еще не встречал. Денис, сделал все на высшем уровне, выполнил все в сроки, предоставил несколько вариантов логотипа. Постоянно оставался на связи и удовлетворил даже такого прихотливого заказчика, как я. Уверен, что наше сотрудничество на этом не закончится, буду советовать всем знакомым!!!
Все отлично!

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Юлия
 
31 год
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Наталья
 
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3 года назад
5 лет назад
denysitkin
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Был
7 дней назад
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