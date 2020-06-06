Разработать дизайн сайта на основе брендбука компании

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Закрыт44 заявки1097 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта на основе брендбука компании и 2ух референсов. Совместив элементы сайтов референсов и брендбук.

5 лет назад
yurikim
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