Прошу откликаться только после прочтения т.з. Прикладывайте ссылки на ваши работы (не более трёх), схожие с заданием или просто лучшие ваши дизайны. Стоимость указана окончательная. При удачной реализации ...
Оптимизировать лендинг на Тильде
Необходимо оптимизировать, доделать или переделать лендинг на Тильде, для увеличения конверсии
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