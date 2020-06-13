Дизайн сайта.

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Завершен27 заявок995 просмотров

Тематика - доставка еды. 8 блоков.

5 лет назад
guest_15915472163839
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
5 лет назад
$35
5 дней
Отличный получился дизайн. Рекомендую Марию как ответственного исполнителя и профессионала.
Приятное сотрудничество - понятное ТЗ, быстрая оплата.

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