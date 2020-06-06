Редизайн PlayClaw.com

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Завершен1 заявка181 просмотр

Собсна, что тут описывать, работа уже готова :)

5 лет назад
CyberDemon
Эдуард 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$650
7 дней
Пришел с неполным ТЗ для заказа, но все обсудили, нашли оптимальный вариант и сообща сделали. Александр спокойно воспринимал мои множественные желания что-нибудь поправить :) Я остался очень доволен самим процессом и результатом.
С Эдуардом очень приятно и легко сотрудничать, всегда на связи, оперативная оплата, четкое тз, в общем все замечательно :) С удовольствием рекомендую к сотрудничеству, жду тебя с новыми проектами!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад