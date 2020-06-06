Нужна шапка для нового канала, снимаю обзоры по смартфонам. Название канала Dagobzor.
Редизайн PlayClaw.com
Собсна, что тут описывать, работа уже готова :)
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