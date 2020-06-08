Дизайн сайт

$380
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка204 просмотра

Нарисовать современный дизайн.

5 лет назад
khorozov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$380
7 дней
Все сделал, как договаривались. Всегда на связи. Качественная работа. Не дешево, но стоит того. Остался очень доволен сотрудничеством. Рекомендую всем как отличного фрилансера.
Понравилось работать с Анатолием. Отличный заказчик! Всегда на связи, приятный в общении. ТЗ хорошо подготовлено, все понятно - комфортно работать. Быстрая оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

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