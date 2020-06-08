Добрый день, уважаемые мастеры дизайна. Нам нужно создать дизайн сайта по прототипу: https://yadi.sk/d/4EYU6v4iCEu6wA Если есть понимание как улучшить прототип, будет еще лучше.
Требуется нарисовать дизайн лендинга в PSD или Figma. Десктоп и мобиль
Требуется нарисовать дизайн лендинга в PSD или Figma. Десктоп и мобильная версии.
Тематика лендинга: Продажа курсов.
Аналогичные проекты: vk.cc/avvVVo
Присылайте свое портфолио.
Бюджет указан за десктоп и мобильную версии.
Кандидатам в переписке предоставлю ТЗ по структуре и бриф на разработку дизайна сайта.
Срок 2 недели
Только СБР.
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