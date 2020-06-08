Требуется нарисовать дизайн лендинга в PSD или Figma. Десктоп и мобиль

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт93 заявки1254 просмотра

Требуется нарисовать дизайн лендинга в PSD или Figma. Десктоп и мобильная версии.

Тематика лендинга: Продажа курсов.

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Присылайте свое портфолио.

Бюджет указан за десктоп и мобильную версии.

Кандидатам в переписке предоставлю ТЗ по структуре и бриф на разработку дизайна сайта.

Срок 2 недели

Только СБР.

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