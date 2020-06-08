Срочно нужно сделать дизайн сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт59 заявок813 просмотров

Срочно нужно сделать дизайн сайта 

5 лет назад
guest_15916166582108
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
42 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Согдияна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Мария
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
186 отзывов
5 лет назад
Антон
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
Алина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Любовь
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Евгения
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Мария
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
София
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Сергей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Валентина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгения
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Львова
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
5 лет назад
Диана
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Петр
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Кристина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Ростислав
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Василий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Сергей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Александр
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Валерий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виталик
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
Павлов
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Юлия
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Наталья
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
5 лет назад
Максим
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
135 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
60 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн пк сборки

    $1

    Необходим дизайн сборки пк для верстки.  Необходимо выполнить точно в сроки с четко поставленным ТЗ. Обязательно указать "Не бот"

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга для приложения под CRM

    Требуется отрисовать дизайн лендинга для дополнения к CRM системе yclients.com Целевая аудитория: владельцы барбершопов, салонов красоты. Основная функция  - управление повторными визитами клиентов, мониторинг записей клиентов, увеличение выручки. Чат-бот является дополнением к ...

    Node.js
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Нужно сделать простой современный дизайн лендинга на 8 блоков. Прототип имеется. Детали обсудим с исполнителем. Жду примеры ваших работ, цены и примерные сроки.

    Дизайн сайтов114 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта

    Доброго времени суток. Требуется создать дизайн сайта. Обсудим ТЗ и остальные вещи в ЛС. Жду примеров ваших работ и сроки.

    Дизайн сайтов110 заявок
    Закрыт
    5 лет назад