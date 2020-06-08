Добрый день, уважаемые мастеры дизайна. Нам нужно создать дизайн сайта по прототипу: https://yadi.sk/d/4EYU6v4iCEu6wA Если есть понимание как улучшить прототип, будет еще лучше.
Сделать шапку или обложку
Разработать или доработать обложку для канала или сайта
Заявки фрилансеров
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