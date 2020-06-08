Редизайн сайта (2 страницы)

Добрый день, нравятся ваши работы, надеюсь вас заинтересует мой небольшой заказ. Есть готовый адаптивный работающий прототип сайта, нужно сделать редизайн, а именно 2 страницы:

- Главная страница сайта

- Страница описания курса

Сайт (главная страница): https://vsekursy.pro/

Страница описания курса: https://vsekursy.pro/%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80-blender/

Текущая проблема: сайт выглядит очень грустно, черные тона, визуально отталкивает, будто зашли в бюрю похоронных услуг. Хотелось бы добавить яркие цвета, бекграунд элементы, фигуры.

Целевая аудитория сайта: люди от 16-50, которые будут использовать сайт для поиска курсов. Курсы абсолютно разной тематики как для мужчин, так и для женщин. Планируется около 25 разделов в каждом из которых 5-10 категорий. Сайт только ссылается на курсы (другие сайты), не продает их, в нем нет магазина. Обложки курса могут быть в виде обычной обложки книги так и 3D обложкой в зависимости от материала, что будут загружать владельцы курсов, мы это контролируем только размером картинки 400х600px

Пожелания по дизайну: яркие, радостные цвета, которые будут давать ощущение свежести, нового.

P.S. Сайт работает на WordPress + Elementor, возможно вы сможете предложить интересные готовые решения, что позволяет сделать Elementor: https://elementor.com/features/design/

Некоторые моменты.

Главная страница сайта.

В блоке "Разделы курсов" сейчас отображаются ссылки, при клике на которые попадаем внутрь категории. Нужно переделать этот блок таким образом, чтобы все разделы и вложенные в них категории отображались сразу. Смотрите прикрепленное изображение 1_Разделы курсов.png

Страница описания курса

На этой странице вверху не будет блока с кнопкой смотреть трейлер, вместо этого под картинкой обложки курса, под кнопкой сайт курса будет добавлена кнопка трейлер.

Всё остальное на ваше усмотрение, полагаюсь на вашу фантазию.

Если вас заинтересовал мой заказ хотелось бы обсудить цену, время на данную работу.

P.S. Дизайн сайтов, что мне нравятся:

1) https://www.weblancer.net/users/alpet/portfolio/dizajn-sajtov-9/po-raduge-2229614/

2) https://www.litres.ru/

3) https://www.batyevka.net/

4) https://www.weblancer.net/users/alpet/portfolio/dizajn-sajtov-9/cash4brands-1904154/