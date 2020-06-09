Объявляется конкурс на редизайн сайта http://densemyi.ru/ Требуется Главная и видение внутренней страницы первого раздела. Бюджет у проекта небольшой. Ибо конкурс благотворительный. Однако, победитель кроме конкурсной части при предоставлении исходника получит ...
Разработка дизайна лендинга
Нужен хороший дизайн для лендинга.
Сайты, которые нравятся:
valadorus com
jeratix.valadorus com
Уровень дизайна нашего сайта должен быть минимум не хуже.
При разработке дизайна необходимо продумать логику каких-либо анимационных эффектов для последующей верстки верстальщиком.
Обязательные требования:
Практический опыт в веб-дизайне: от 4 лет
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