Разработка дизайна лендинга

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Закрыт50 заявок891 просмотр

Нужен хороший дизайн для лендинга.

Сайты, которые нравятся:

valadorus com 

jeratix.valadorus com

Уровень дизайна нашего сайта должен быть минимум не хуже.

При разработке дизайна необходимо продумать логику каких-либо анимационных эффектов для последующей верстки верстальщиком.

Обязательные требования:

Практический опыт в веб-дизайне: от 4 лет

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