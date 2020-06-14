Доброго времени суток! Меня зовут Артём.
Я работаю в сфере UX/UI дизайна, то есть занимаюсь разработкой юзабилити, функционала и визуального дизайна сайтов (desktop, mobile версий) и мобильных приложений.
В данной сфере 2 года. Стремлюсь выходить за рамки и выдавать отличный от привычных примеров результат. К каждому клиенту подхожу индивидуально и с уважением.
Если Вам нужен функциональный, удобный, красивый и стильный сайт — обращайтесь!
Инструменты:
- Photoshop
- Figma
- Framer
- Protopie
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Гарантия на проект 6 месяцев.
E-mail: [email protected]
Telegram: @art_ew
Instagram: art___em
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Портфолио
- Приложение для торговой площадки "The Market"75 просмотров
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