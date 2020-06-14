arty98

Артем arty98

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Доброго времени суток! Меня зовут Артём.

Я работаю в сфере UX/UI дизайна, то есть занимаюсь разработкой юзабилити, функционала и визуального дизайна сайтов (desktop, mobile версий) и мобильных приложений. 

В данной сфере 2 года. Стремлюсь выходить за рамки и выдавать отличный от привычных примеров результат. К каждому клиенту подхожу индивидуально и с уважением.

Если Вам нужен функциональный, удобный, красивый и стильный сайт — обращайтесь!

Инструменты:

  • Photoshop
  • Figma
  • Framer
  • Protopie
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
  • Гарантия на проект 6 месяцев.
Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @art_ew

Instagram: art___em