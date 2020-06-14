Доброго времени суток! Меня зовут Артём.

Я работаю в сфере UX/UI дизайна, то есть занимаюсь разработкой юзабилити, функционала и визуального дизайна сайтов (desktop, mobile версий) и мобильных приложений.

В данной сфере 2 года. Стремлюсь выходить за рамки и выдавать отличный от привычных примеров результат. К каждому клиенту подхожу индивидуально и с уважением.

Если Вам нужен функциональный, удобный, красивый и стильный сайт — обращайтесь!

Инструменты:

Photoshop

Figma

Framer

Protopie

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Гарантия на проект 6 месяцев.

E-mail: [email protected]

Telegram: @art_ew

Instagram: art___em