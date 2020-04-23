UI/UX designer
Я UI / UX дизайнер.
Вот ссылка на мое портфолио: https://www.behance.net/lisatimofeeva
Можете оценить уровень моих работ.
Я всегда открыта для предложений.
Связаться со мной:
e-mail: [email protected]
telegram: @lz_tymofeeva
WhatsApp: +380632517591
Хорошего дня!
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
5 лет назад
Спасибо! Хороший дизайнер, и человек, все в сроки, поняла с полуслова то, что требуется. Рекомендую
Ответный отзыв
Заказчик доступно и понятно ставит задачу, оплата в сроки, приятный в общении. Рекомендую и благодарю за сотрудничество!