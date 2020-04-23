Liza_Timofeeva

Елизавета Тимофеева Liza_Timofeeva

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
UI/UX designer

Я UI / UX дизайнер.

Вот ссылка на мое портфолио:   https://www.behance.net/lisatimofeeva

Можете оценить уровень моих работ.

Я всегда открыта для предложений.

Связаться со мной:

e-mail: [email protected]

telegram: @lz_tymofeeva

WhatsApp: +380632517591

Хорошего дня!

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Отзывы заказчиков

fournineteen
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Дизайн-система для детского сада
Спасибо! Хороший дизайнер, и человек, все в сроки, поняла с полуслова то, что требуется. Рекомендую
Заказчик доступно и понятно ставит задачу, оплата в сроки, приятный в общении. Рекомендую и благодарю за сотрудничество!
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