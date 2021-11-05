Создание продающего сайта / лендинга под "ключ"
- разработка уникальной идеи лендинга под ваш запрос
- креативный дизайн
- верстка
- наполнение
- написание продающих текстов
- составление оффера и квиза
- полный функционал по вашему запросу
- простая и удобная система навигации
- SEO - оптимизация
- адаптивность под любые виды мобильных устройств
- оперативность выполнения заказов
- работа с любыми нишами
Дополнительные услуги:
- создание и оформление аккаунтов в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube)
- разработка логотипов
- реклама и продвижение сайтов в интернете (Яндекс-Директ и РСЯ, Google Adwords, Instagram, Facebook, Tik-Tok, ВКонтакте)
Гарантия выполнения ваших заказов точно в срок, качественно и по доступным ценам
Действие аккаунта приостановлено!
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Дизайн сайтов
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$10/час
от $70от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $70от 2 дней
нет рейтинга