Нужен хороший дизайн для лендинга. Сайты, которые нравятся: valadorus com jeratix.valadorus com Уровень дизайна нашего сайта должен быть минимум не хуже. При разработке дизайна необходимо продумать логику каких-либо анимационных эффектов ...
Создать дизайн одностраничного лэндинга.
Создать дизайн одностраничного лэндинга. Структура сайта есть, нужен только дизайн в 3 размерах (Смартфон, ПК, планшет) для верстки.
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