Создать дизайн одностраничного лэндинга.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен61 заявка1686 просмотров

Создать дизайн одностраничного лэндинга. Структура сайта есть, нужен только дизайн в 3 размерах (Смартфон, ПК, планшет) для верстки. 

5 лет назад
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

MaJu
34 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$40
4 дня
Escrow
Очень быстро, ответственно и качественно выполнена работа, правок почти не было. Остались довольны сотрудничеством!
Очень понравилось работать со Светланой и их командой. Очень хорошее ТЗ, приятное общение, оплата вовремя, никакого выноса мозга) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

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