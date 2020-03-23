Никогда не сдавайся
Считаю себя человеком достаточно креативным и творческим,
именно поэтому выбрала такую профессию как Веб-дизайнер.
К каждому проекту отношусь очень внимательно
и стараюсь его сделать интересным, удобным и"живым".
Так как я начинающий веб-дизайнер,
то за свои услуги беру не дорого.
Пишите, если Вас заинтересовала моя кандидатура,
мы обязательно найдем общий язык
и реализуем потрясающий проект!
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$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
- Пост в инстаграм88 просмотров
- Баннер для Instagram150 просмотров
- Баннер для Instagram151 просмотр
- Баннер для Instagram160 просмотров
- Баннер для сайта128 просмотров
- Баннер для сайта113 просмотров
- Баннер для сайта116 просмотров
- Главный экран95 просмотров
- Главный экран98 просмотров
- Главный экран89 просмотров
- Главный экран112 просмотров
- Обтравка83 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
4 года назад
Очень быстро, ответственно и качественно выполнена работа, правок почти не было. Остались довольны сотрудничеством!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать со Светланой и их командой. Очень хорошее ТЗ, приятное общение, оплата вовремя, никакого выноса мозга) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$3
10 баллов
4 года назад
Всё сделано быстро и качественно, спасибо, будем сотрудничать!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с этим заказчиком! Четко была поставленная задача, вовремя оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
$1
10 баллов
4 года назад
Всё хорошо сделано. Рекомендую как исполнителя. Спасибо
Ответный отзыв
Очень приятно было работать! Оплата вовремя. Рекомендую
$15
10 баллов
4 года назад
Всем советую заказывать рекламные банеры у Юлии. Хороший вкус, всегда на связи, и все сделано максимально быстро и качественно.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик! Была четко поставлена задача, работать с ним очень понравилось. Оплата вовремя и все честно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Всем рекомендую!
$15
10 баллов
4 года назад
Я остался доволен. Работа сделана оперативно,учтены все пожелания. Конструктивно относится к критике,гибкая, понимает суть замечаний и делает как нужно. Будем дальше работать👍👍
Ответный отзыв
Я была приятно удивлена заказчиком! Кроме своевременной оплаты и четко поставленной задачи, заказчик очень приятный и всегда находился на связи. Настоятельно рекомендую!