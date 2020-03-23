MaJu

Юлия Женжелей MaJu

 
32 годаУкраина/Чернигов
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Никогда не сдавайся

Считаю себя человеком достаточно креативным и творческим,

именно поэтому выбрала такую профессию как Веб-дизайнер.

К каждому проекту отношусь очень внимательно

и стараюсь его сделать интересным, удобным и"живым".

Так как я начинающий веб-дизайнер,

то за свои услуги беру не дорого.

Пишите, если Вас заинтересовала моя кандидатура,

мы обязательно найдем общий язык

и реализуем потрясающий проект!

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$40
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
sp_29
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Создать дизайн одностраничного лэндинга.
Очень быстро, ответственно и качественно выполнена работа, правок почти не было. Остались довольны сотрудничеством!
Очень понравилось работать со Светланой и их командой. Очень хорошее ТЗ, приятное общение, оплата вовремя, никакого выноса мозга) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$3
10 баллов
4 года назад
Баннер для сайта
Всё сделано быстро и качественно, спасибо, будем сотрудничать!
Очень понравилось работать с этим заказчиком! Четко была поставленная задача, вовремя оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
serglead
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
3 объявления для инстаграма в 2-х форматах
Всё хорошо сделано. Рекомендую как исполнителя. Спасибо
Очень приятно было работать! Оплата вовремя. Рекомендую
Ответный отзыв
CosaOstra
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
4 года назад
Банер для рекламы в вк!
Всем советую заказывать рекламные банеры у Юлии. Хороший вкус, всегда на связи, и все сделано максимально быстро и качественно.
Очень приятный заказчик! Была четко поставлена задача, работать с ним очень понравилось. Оплата вовремя и все честно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Всем рекомендую!
Ответный отзыв
MakarovDR
Дмитрий 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Баннер
Я остался доволен. Работа сделана оперативно,учтены все пожелания. Конструктивно относится к критике,гибкая, понимает суть замечаний и делает как нужно. Будем дальше работать👍👍
Я была приятно удивлена заказчиком! Кроме своевременной оплаты и четко поставленной задачи, заказчик очень приятный и всегда находился на связи. Настоятельно рекомендую!
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